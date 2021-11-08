Умер 20-летней киберспортсмен по Overwatch Ким «Alarm» Кён Бо

В возрасте 20 лет умер игрок киберспортивной американской команды Philadelphia Fusion по Overwatch Ким «Alarm» Кён Бо. Причины смерти неизвестны. Его семья попросила не расспрашивать о случившимся.

О Киме отзывались как о хорошем и добром юноше. В свои 20 лет он делал заметные успехи в киберспорте. Его любили все члены Philadelphia Fusion, а в 2021 году он получил награды «Новичок года» и «Лучший игрок в роли саппорта».

В комментариях под записью можно увидеть многих профессиональных игроков, которые выразили соболезнования и оставили про Кима несколько тёплых слов. Например, киберспортсмен по Valorant Закари «ZachaREEE» Ломбардо подчеркнул, что Кён Бо постоянно поддерживал его и во всём помогал.

Невозможно выдержать то, что он уходит от нас в столь юном возрасте.

«Alarm» находился в отпуске и должен был присоединиться к своей команде в 2022 году.