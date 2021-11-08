Denuvo на выходных закрыла доступ к 10 играм. Среди них «Стражи Галактики» и Mortal Kombat

В прошедшие выходные игроки сообщили о проблемах с запуском нескольких игр. В их числе оказались «Стражи Галактики», игры серии Tomb Raider, Total War Warhammer и Mortal Kombat 11.

Оказалось, что виновата антипиратская защита Denuvo.

Доступ к некоторым играм был ограничен из-за проблем с серверами компании. Пользователи стали выяснять причину этого и, похоже, нашли решение. У Denuvo истёк срок владения прав на домен, из-за чего пострадали проекты. Сама компания ситуацию никак не прокомментировала.

Некоторые игроки восприняли произошедшее в штыки и отметили, что не поддерживают игры с Denuvo из-за подобных проблем. Ещё больше аудиторию насмешило отсутствие в некоторых упомянутых играх онлайн-элементов.