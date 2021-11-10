Александр Петров исполнит главную роль в новом сериале Netflix
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Онлайн-кинотеатр Netflix профинансирует производство уже второго российского сериала. В проекте под кодовым названием «Петля» главную роль исполнит Александр Петров («Притяжение», «Лёд»). Шоураннером выступит Эдуард Оганесян («Чики»).
Сериал расскажет о знаменитости, которая оказывается в центре трагических событий. Сюжет шоу строится на преступлении, которое совершил главный герой. По словам авторов, проект будет психологической драмой с элементами самоиронии. В данный момент идёт разработка сценария, дата выхода пока неизвестна.
Первым российским сериалом для Netflix станет адаптация «Анны Карениной» под названием «Анна К». Действия картины развернутся в современности. Главную роль исполнит Светлана Ходченкова.
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