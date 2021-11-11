Человек-паук появится в «Мстителях» 30 ноября — вышел трейлер героя

Square Enix показала новый трейлер «Мстителей», который целиком посвящён Человеку-пауку — следующему играбельному персонажу. В ролике нет геймплея, но показан образ супергероя и некоторые его способности вроде кульбитов и полётов на паутине.
Дружелюбный сосед составит компанию Железному человеку и другим протагонистам экшена 30 ноября 2021 года. Поиграть за него смогут только обладатели игры на консолях PS4 и PS5.
Marvel's Avengers вышла в августе 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получила средние оценки и была прохладно встречена аудиторией из-за небольшого количества стартового контента и слабой технической части. Square Enix тем не менее не забросила экшен — ранее для него вышло крупное бесплатное дополнение War for Wakanda, с которым список героев пополнился Чёрной пантерой.
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