Far Cry 7 будет игрой-сервисом в духе Assassin's Creed Infinity

11 ноября стало известно о том, что продюсер серии Far Cry Дэн Хей покидает Ubisoft — он проработал в компании более 10 лет. Он участвовал в производстве всех частей серии, начиная с третьей, но при этом не разрабатывал шестую. По слухам, всё это время он занимался Far Cry 7.

Инсайдер Джефф Грабб сообщил, что седьмая часть серии будет игрой-сервисом, похожей на Assassin's Creed Infinity. Точно неизвестно, что это значит. Вполне возможно, Far Cry 7 тоже станет некой площадкой, в которой будут появляться новые игры и ремейки старых. Релиз шестой части серии состоялся совсем недавно, так что Ubisoft вряд ли поделится официальными деталями в ближайшем будущем.

Сыграть за безумного Вааса в Far Cry 6 можно будет уже на следующей неделе — дополнение с говорящим названием «Безумие Вааса» выйдет 16 ноября. Впереди ещё два платных дополнения — про Пейгана Мина (Far Cry 4) и Иосифа Сида (Far Cry 5).