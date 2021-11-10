Дополнение про Вааса для Far Cry 6 выйдет уже 16 ноября

Сыграть за безумного Вааса в Far Cry 6 можно будет уже на следующей неделе — дополнение с говорящим названием «Безумие Вааса» выйдет уже 16 ноября.
К сожалению для многих поклонников, это не сюжетное DLC. До сих пор сложно сказать, что именно нас ждёт, но это нечто в жанре рогалика на известных локациях. В роли Вааса игрокам предстоит справится с личными демонами злодея в окружении знакомого острова.
Впереди ещё два платных дополнения — про Пейгана Мина (Far Cry 4) и Иосифа Сида (Far Cry 5). Скорее всего, они появятся скоро. Возможно, с разницей в месяц — в середине декабря и середине января.
Far Cry 6 вышла в начале октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Критики и игроки встретили проект прохладно за счёт слабой истории и геймплейной стагнации, однако это не помешало продажам — шутер показал неплохой старт, что Ubisoft успела отметить на недавнем квартальном отчёте.
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