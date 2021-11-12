Критики громят Bright Memory: Infinite, но игроки в восторге от экшена

В Steam состоялся выход шутер-слэшера Bright Memory: Infinite. Это проект, созданный китайским разработчиком-одиночкой под ником FYQD.

Изначально Bright Memory вышла в январе 2019 года — тогда был доступен один эпизод по очень низкой цене. Концепция и реализация понравились сообществу, а проект сразу же стал крайне популярным. В итоге FYQD решил отказаться от эпизодической модели и сразу же взялся за создание полной игры — Bright Memory: Infinite.

На агрегаторе Metacritic у проекта 66 баллов — критики не оценили очень короткий сюжет и хвалят разве что графику. Первые отзывы от игроков в Steam «очень положительные» — 93% из более 1800 человек рекомендуют проект. По их мнению, проект полностью оправдывает свою цену, при этом выглядит и играется как игра нового поколения.

Игру можно приобрести в Steam за 435 рублей. В GOG проект появится чуть позже. Покупатели первого эпизода Bright Memory получат Infinite полностью бесплатно. Игра доступна в том числе на русском языке.