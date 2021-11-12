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Игроки жалуются на вылеты в юбилейном издании «Скайрима». Виноваты моды

Игроки жалуются на вылеты в юбилейном издании «Скайрима». Виноваты моды
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11 ноября вышло юбилейное издание «Скайрима». После релиза некоторые игроки стали жаловаться, что по неизвестным причинам игра вылетает. Как оказалось, дело в модах.

Автор модификации «Люсьен» Джозеф Рассел рассказал, что часть игроков обратилась к нему с проблемой вылета. Пользователи установили мод, играли, и в какой-то момент RPG переставала работать. Известно, что подобная ситуация может быть вызвана и другими расширениями.

Вероятно, это происходит из-за того, что конфигурации модов срабатывают быстрее, чем загружается сама игра. Это вызвано тем, что в юбилейном издании игры использовался инструментарий Visual Studio 2019 года, а не 2015-го.

Ранее сообщалось, что новая версия игры сломает многие старые моды.
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Джозеф Рассел уже исправил эту проблему в своём моде. Так же стоит сделать и другим мододелам во избежание проблем. The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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