Игроки жалуются на вылеты в юбилейном издании «Скайрима». Виноваты моды

11 ноября вышло юбилейное издание «Скайрима». После релиза некоторые игроки стали жаловаться, что по неизвестным причинам игра вылетает. Как оказалось, дело в модах.

Автор модификации «Люсьен» Джозеф Рассел рассказал, что часть игроков обратилась к нему с проблемой вылета. Пользователи установили мод, играли, и в какой-то момент RPG переставала работать. Известно, что подобная ситуация может быть вызвана и другими расширениями.

Вероятно, это происходит из-за того, что конфигурации модов срабатывают быстрее, чем загружается сама игра. Это вызвано тем, что в юбилейном издании игры использовался инструментарий Visual Studio 2019 года, а не 2015-го.

Джозеф Рассел уже исправил эту проблему в своём моде. Так же стоит сделать и другим мододелам во избежание проблем. The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.