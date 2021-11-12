Футболисты в FIFA 22 Ultimate Team прокачают характеристики благодаря adidas

Компании EA Sports и adidas объявили о сотрудничестве, в рамках которого в FIFA 22 Ultimate Team появятся новые версии футболистов. У них будут развиваться определённые характеристики в зависимости от выбранной модели бутс Adidas.
В течение всего сезона футболисты в новой линейке бутс NUMBERSUP получат улучшения некоторых показателей вплоть до 99. Игроки в Adidas X будут развивать скорость, Adidas PREDATOR прокачает дриблинг, а Adidas COPA — передачи.
Событие с первым усилением уже началось, и специальные динамические карточки получили 11 футболистов. Позже список спортсменов увеличится.
Фото: EA Sports
Улучшение паса, дриблинга и скорости будет постепенным. Второе усиление ожидается в декабре 2021-го, а третье — в апреле 2022 года. Если настоящий футболист разорвёт контракт с Adidas, это не повлияет на прокачку его карточки в FIFA 22 Ultimate Team.
Старт FIFA 22 стал рекордным для серии. Несмотря на это, Международная федерация футбола хочет работать c другими издателями. Electronic Arts уже думает, как назвать свою футбольную серию.
- 12 ноября 2021
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