Для World of Warships бесплатно раздают крупное дополнение
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15 ноября Wargaming начала раздачу крупного дополнения Exclusive Starter Pack для World of Warships на ПК в Steam. Забрать расширение можно до 22 ноября включительно.
В него вошли:
- Японский премиум-линкор IV уровня под названием Ishizuchi;
- Слот в порту;
- Командир с 6 очками навыков;
- 5 контейнеров, 25 камуфляжей и памятный флаг — эти материалы эксклюзивны для площадки Steam.
Для активации дополнения необходимо сперва добавить саму World of Warships в свою библиотеку. Расширение доступно только пользователям платформы Valve — привязка аккаунта Wargaming не предоставит доступ к DLC.
Ранее по другой франшизе Wargaming — World of Tanks — вышел документальный фильм «Мир танков и людей». Режиссёр Андрей Лошак погрузился в сообщество популярной игры и выяснил, насколько сильно она изменила жизни многих людей.
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