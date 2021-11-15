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Для World of Warships бесплатно раздают крупное дополнение

Для World of Warships бесплатно раздают крупное дополнение
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15 ноября Wargaming начала раздачу крупного дополнения Exclusive Starter Pack для World of Warships на ПК в Steam. Забрать расширение можно до 22 ноября включительно.

В него вошли:

  • Японский премиум-линкор IV уровня под названием Ishizuchi;
  • Слот в порту;
  • Командир с 6 очками навыков;
  • 5 контейнеров, 25 камуфляжей и памятный флаг — эти материалы эксклюзивны для площадки Steam.

Для активации дополнения необходимо сперва добавить саму World of Warships в свою библиотеку. Расширение доступно только пользователям платформы Valve — привязка аккаунта Wargaming не предоставит доступ к DLC.

Ранее по другой франшизе Wargaming — World of Tanksвышел документальный фильм «Мир танков и людей». Режиссёр Андрей Лошак погрузился в сообщество популярной игры и выяснил, насколько сильно она изменила жизни многих людей.

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