Для World of Warships бесплатно раздают крупное дополнение

15 ноября Wargaming начала раздачу крупного дополнения Exclusive Starter Pack для World of Warships на ПК в Steam. Забрать расширение можно до 22 ноября включительно.

В него вошли:

Японский премиум-линкор IV уровня под названием Ishizuchi;

Слот в порту;

Командир с 6 очками навыков;

5 контейнеров, 25 камуфляжей и памятный флаг — эти материалы эксклюзивны для площадки Steam.

Для активации дополнения необходимо сперва добавить саму World of Warships в свою библиотеку. Расширение доступно только пользователям платформы Valve — привязка аккаунта Wargaming не предоставит доступ к DLC.

Ранее по другой франшизе Wargaming — World of Tanks — вышел документальный фильм «Мир танков и людей». Режиссёр Андрей Лошак погрузился в сообщество популярной игры и выяснил, насколько сильно она изменила жизни многих людей.