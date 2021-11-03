Вышел документальный фильм «Мир танков и людей» по World of Tanks

3 ноября в сервисе Wink появился документальный фильм «Мир танков и людей», посвящённый World of Tanks. Режиссёр Андрей Лошак погрузился в сообщество популярной игры и выяснил, насколько сильно она изменила жизни людей. Судя по описанию, фильм длится 1 час 55 минут.

«Танки» — имя нарицательное для большинства русскоговорящих людей. Это уже не просто игра — это образ жизни и взгляд на мир, который после 12 августа 2010 года разделился на до и после. В «Мире танков и людей» Андрей Лошак попытался разобраться, почему World of Tanks стала не просто популярной игрой, а настоящим культом для миллионов.

Посмотреть кино можно в качестве Full HD. Пробный месяц в Wink предоставляется бесплатно.

Ранее мы выпустили материал о самых популярных танках в World of Tanks за всё время. В список вошёл в том числе советский ИС-6.