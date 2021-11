Microsoft выпустит документальный мини-сериал про Xbox — Power On

Компания Microsoft на праздновании 20-летия Xbox представила трейлер документального мини-сериала про историю консоли. Шоу расскажет о взлётах и падениях бренда, начиная с оригинального Xbox до Xbox Series.

В мини-сериале Power On — The Story of Xbox расскажут, почему Xbox мог не появиться на свет. К шоу привлекли людей, которые стояли за созданием консоли. Затронут и знаменитое «красное кольцо смерти» Xbox 360, неудачный запуск Xbox One и движение в сторону современных облачных технологий.

Кроме того, покажут развитие эксклюзивов Xbox, которых принесли консоли популярность. Среди них серии Halo, Forza и Gears of War.

Премьера мини-сериала Power On — The Story of Xbox из шести серий состоится 13 декабря.

15 ноября Microsoft празднует 20-летие Xbox. По заявлениям представителей компании, громких анонсов ждать не стоит. Ранее датамайнеры обнаружили, что сегодня могут запустить мультиплеер Halo Infinite.