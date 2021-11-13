Бесплатный мультиплеер Halo Infinite может выйти раньше — уже 15 ноября

Датамайнеры обнаружили на странице Halo Infinite возможную дату запуска бесплатного мультиплеера шутера. Исходный код страницы магазина содержит многократное упоминание числа — 15 ноября, со ссылкой на «дату предварительного заказа».

В этот же день в 21:00 мск состоится презентация Microsoft в честь 20-летия Xbox и Halo. Ранее представители компании заявили, что на мероприятии не будет анонсов новых игр, однако шоу станет особым взглядом на юбилей консоли. Возможно, Microsoft готовит какой-то сюрприз.

Тот же датамайнер уже замечал упоминание цифрового набора раннего доступа Halo Infinite на странице шутера в магазине. Были обнаружены и четыре возможных дополнения.

Официальная дата релиза Halo Infinite — 8 декабря на ПК, Xbox One, Xbox Series. Кампанию получат бесплатно все подписчики сервиса Xbox Game Pass. Мультиплеер шутера будет бесплатным для всех.