Xbox Series S в «важных странах» продаётся лучше, чем Xbox Series X

Если верить данным аналитической компании Ampere Analytics, в ключевых регионах продажи Xbox Series S превысили Xbox Series X. И это с тем условием, что Series S — исключительно цифровая консоль, тогда как у старшей модели есть дисковод.

Такая ситуация обусловлена тем, что дефицит привёл к нехватке деталей для Xbox Series X. Вдобавок к этому младшая консоль стоит гораздо дешевле, хоть и не предоставляет полный функционал. Также стало известно, что 90% продаж Call of Duty: Vanguard приходится именно на цифровые версии.

Примечательно, что у PlayStation 5 ситуация обратная: на каждую цифровую консоль приходится пять стандартных версий.

В период с июля по сентябрь поставки PS5 заметно увеличились, также консоль Sony обошла продажи Nintendo Switch в первый осенний месяц. Аналитики не сомневаются, что Nintendo всё равно будет лидирующей, поскольку скоро Рождество, а во время праздников OLED-версия может очень хорошо разойтись.