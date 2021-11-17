Как отмечали 20-летие Xbox и большие проблемы ремастеров GTA / Чемп.NEWS
Поделиться
Игроки против Rockstar Games, баны победителей The International 2021 на Twitch и документальный мини-сериал про историю Xbox.
Среда, а с ней и 24-й выпуск наших видеоновостей! Сразу с интересного: стриминговая платформа Twitch забанила уже второго игрока команды Team Spirit, игроки пытаются достучаться до Rockstar Games и воюют с багами в ремастерах GTA. Наконец, как отметили юбилей Xbox и Halo? Смотрите в новом выпуске!
24-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 24-го выпуска
- Новая игра от авторов Genshin Impact станет ААА-шутером с открытым миром.
- Мгновенная карма: в Take-Two критиковали Cyberpunk 2077, но теперь им вернулось бумерангом.
- Документальный мини-сериал про историю игровых консолей Microsoft. Будем смотреть?
- Не по карману: Xbox и Gucci показали консоль за 722 тыс. рублей.
- И многое другое.
Новость по темеПремиум-бренд Gucci выпустит Xbox Series X за 722 тыс. рублей
Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.
Комментарии
- 17 ноября 2021
-
14:59
-
14:51
-
14:38
-
13:58
-
13:46
-
13:35
-
13:15
-
12:41
-
12:28
-
12:06
-
11:20
-
10:52
-
10:20
-
09:44
-
09:20
-
08:55
-
08:40
-
08:22
-
04:30
- 16 ноября 2021
-
22:09
-
21:06
-
20:44
-
20:02
-
19:05
-
19:04
-
18:04
-
17:19
-
17:18
-
16:46
-
16:35
-
16:19
-
16:12
-
15:42
-
15:39
-
14:42
Партнерский контент