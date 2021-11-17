Как отмечали 20-летие Xbox и большие проблемы ремастеров GTA / Чемп.NEWS

Игроки против Rockstar Games, баны победителей The International 2021 на Twitch и документальный мини-сериал про историю Xbox.

Среда, а с ней и 24-й выпуск наших видеоновостей! Сразу с интересного: стриминговая платформа Twitch забанила уже второго игрока команды Team Spirit, игроки пытаются достучаться до Rockstar Games и воюют с багами в ремастерах GTA. Наконец, как отметили юбилей Xbox и Halo? Смотрите в новом выпуске!

24-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 24-го выпуска

Новая игра от авторов Genshin Impact станет ААА-шутером с открытым миром.

Мгновенная карма: в Take-Two критиковали Cyberpunk 2077, но теперь им вернулось бумерангом.

Документальный мини-сериал про историю игровых консолей Microsoft. Будем смотреть?

Не по карману: Xbox и Gucci показали консоль за 722 тыс. рублей.

И многое другое.

Новость по теме Премиум-бренд Gucci выпустит Xbox Series X за 722 тыс. рублей

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