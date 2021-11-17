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20 лет бренду Xbox и серии Halo, игроки против GTA и Rockstar Games и как Twitch забанил игроков команды Team Spirit

Как отмечали 20-летие Xbox и большие проблемы ремастеров GTA / Чемп.NEWS
Илья Есаулов Семён Кудряшов
,
Xbox Series X
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Игроки против Rockstar Games, баны победителей The International 2021 на Twitch и документальный мини-сериал про историю Xbox.

Среда, а с ней и 24-й выпуск наших видеоновостей! Сразу с интересного: стриминговая платформа Twitch забанила уже второго игрока команды Team Spirit, игроки пытаются достучаться до Rockstar Games и воюют с багами в ремастерах GTA. Наконец, как отметили юбилей Xbox и Halo? Смотрите в новом выпуске!

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Главное из 24-го выпуска

  • Новая игра от авторов Genshin Impact станет ААА-шутером с открытым миром.
  • Мгновенная карма: в Take-Two критиковали Cyberpunk 2077, но теперь им вернулось бумерангом.
  • Документальный мини-сериал про историю игровых консолей Microsoft. Будем смотреть?
  • Не по карману: Xbox и Gucci показали консоль за 722 тыс. рублей.
  • И многое другое.
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