В Minecraft появились герои мультфильмов Disney и целый парк аттракционов
Поделиться
Для Minecraft вышло дополнение «Диснейуорлд: приключения в волшебном королевстве». Оно приурочено к 50-летию Всемирного центра отдыха Уолта Диснея.
В игру добавили полноценный парк аттракционов. Также в Minecraft появились культовые персонажи из мультфильмов Disney и Pixar: от Микки Мауса и Дональда Дака до героев из «Истории игрушек». Игроки могут примерить их скины на своих персонажах.
Дополнение уже доступно — его можно приобрести за 1340 внутриигровых монет.
Ранее стало известно, что релиз второй половины обновления «Пещеры и Скалы» для Minecraft произойдёт 30 ноября. Вместе с её выходом в игре появятся новые виды пещер, целая сеть подземных биомов и свечи, которые станут отличным альтернативным источником света.
Комментарии
- 18 ноября 2021
-
10:25
-
09:50
-
09:21
-
09:04
-
08:37
-
08:19
- 17 ноября 2021
-
22:41
-
20:36
-
20:05
-
19:29
-
19:28
-
19:18
-
19:11
-
18:58
-
18:43
-
18:31
-
18:20
-
17:43
-
16:52
-
16:03
-
15:35
-
15:12
-
14:59
-
14:51
-
14:38
-
13:58
-
13:46
-
13:35
-
13:15
-
12:41
-
12:28
-
12:06
-
11:20
-
10:52
-
10:20
Партнерский контент