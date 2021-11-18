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В Minecraft появились герои мультфильмов Disney и целый парк аттракционов

В Minecraft появились герои мультфильмов Disney и целый парк аттракционов
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Для Minecraft вышло дополнение «Диснейуорлд: приключения в волшебном королевстве». Оно приурочено к 50-летию Всемирного центра отдыха Уолта Диснея.

В игру добавили полноценный парк аттракционов. Также в Minecraft появились культовые персонажи из мультфильмов Disney и Pixar: от Микки Мауса и Дональда Дака до героев из «Истории игрушек». Игроки могут примерить их скины на своих персонажах.

Дополнение уже доступно — его можно приобрести за 1340 внутриигровых монет.

Ранее стало известно, что релиз второй половины обновления «Пещеры и Скалы» для Minecraft произойдёт 30 ноября. Вместе с её выходом в игре появятся новые виды пещер, целая сеть подземных биомов и свечи, которые станут отличным альтернативным источником света.

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