Разработчики Halo Infinite добавят ежедневные задания и раздадут эскиз шлема

Разработчики Halo Infinite объявили об изменениях получения опыта в боевом пропуске в ближайшем патче, который выйдет на этой неделе. По словам комьюнити-менеджера команды 343 Industries, обновление будет основано в первую очередь на отзывах игроков.
Так, в игре появится ежедневное задание «Сыграть одну игру» — за его выполнение игроки получат опыт. Разработчики удалят некоторые еженедельные задания, которые вызвали больше всего вопросов у пользователей. В качестве извинений авторы раздадут эскиз шлема Sigil Mark VII Visor каждому, кто зайдёт в игру с 23 по 30 ноября.
Также создатели увеличат длительность получения двойного опыта — теперь улучшение будет длиться целый час вместо 30 минут. 343 Industries заверила, что продолжит вносить изменения, основываясь на отзывах игроков.
Ранее в русской версии Halo Infinite обнаружили пасхалку во время экрана загрузки. Заголовок подсказки гласит «Щитов нет, но вы держитесь», что немедленно отсылает на популярный российский мем.
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