В GTA: The Definitive Edition неправильно воссоздали логотип Rockstar Games

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition вышла 11 ноября и была крайне негативна встречена поклонниками серии из-за качества картинки и технического состояния. Однако игроки нашли более серьёзную проблему — в ремастере GTA: Vice City неправильно воссоздали логотип Rockstar Games.

На заднем дворе одного из особняков GTA: Vice City находится бассейн в форме логотипа Rockstar Games. Однако на мини-карте у звезды нарисовалась ещё одна вершина, что делает её похожей на Звезду Давида. Слегка неправильные очертания заметили и у буквы R.

В комментариях пользователи выразили своё отношение к такой ошибке по-разному: от шуток над ремастером до негодования.

Это Definitive Edition. Теперь это канон. Я ожидаю, что Rockstar изменит свой нынешний логотип.

Вот что происходит, когда вы даёте крупные бренды небольшой компании, у которой нет либо идей, либо опыта работы с такими играми. Это печально.

Разработкой GTA : The Trilogy — The Definitive Edition занималась небольшая студия Grove Street Games, которая в 2013 году готовила мобильные версии GTA 3, Vice City и San Andreas.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В 2022 году ожидается релиз на смартфоны.