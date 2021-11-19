В GTA: The Definitive Edition неправильно воссоздали логотип Rockstar Games

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition вышла 11 ноября и была крайне негативна встречена поклонниками серии из-за качества картинки и технического состояния. Однако игроки нашли более серьёзную проблему — в ремастере GTA: Vice City неправильно воссоздали логотип Rockstar Games.
На заднем дворе одного из особняков GTA: Vice City находится бассейн в форме логотипа Rockstar Games. Однако на мини-карте у звезды нарисовалась ещё одна вершина, что делает её похожей на Звезду Давида. Слегка неправильные очертания заметили и у буквы R.
В комментариях пользователи выразили своё отношение к такой ошибке по-разному: от шуток над ремастером до негодования.
Это Definitive Edition. Теперь это канон. Я ожидаю, что Rockstar изменит свой нынешний логотип.
Вот что происходит, когда вы даёте крупные бренды небольшой компании, у которой нет либо идей, либо опыта работы с такими играми. Это печально.
Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В 2022 году ожидается релиз на смартфоны.
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