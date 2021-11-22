Это авторы GTA: The Definitive Edition? Геймплей Человека-паука в «Мстителях» разочаровал

Журналисты IGN выпустили превью Человека-паука в «Мстителях», вместе с этим показав первый геймплей за дружелюбного супергероя — реакция оказалась неоднозначной.
Автор издания отмечает, что сражаться за персонажа достаточно интересно — он делает ставку на акробатику и увороты, чем-то напоминая Чёрную пантеру. Однако перемещение сделано просто ужасающе — летать на паутине нельзя выше пары этажей, из-за чего всё ощущение момента сразу же пропадает.
Игроки, увидев героя в действии, оказались ещё меньше впечатлены. Многих смутил высокий рост персонажа, который ощущается куда больше, чем должен быть. Бои выглядят какими-то дёргаными, не говоря уже о перемещении на паутине.
Вот что пишут в комментариях под роликом:
Команда провела отличную работу, раз ей удалось сделать одного из самых весёлых супергероев таким разочарованием.
Наконец-то. Им удалось сделать Паука посредственным.
Чёрт побери, Insomniac испортили нас. Эта версия похожа на кого-то, кто косплеит Человека-паука, лол.
Похоже на Definitive Edition игры Spider-Man 2, только если бы ей занималась студия Grove Street Games [авторы GTA: The Defitinive Edition].
Это где-то на уровне игр по фильмам.
Человек-паук дебютирует в «Мстителях» только на PlayStation — это случится 30 ноября.
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