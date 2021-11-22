Team Spirit выиграла в мировом турнире Red Bull Flick по CS:GO

Дуэт Виктора «somedieyoung» Оруджева и Бориса «magixx» Воробьёва из российской команды Team Spirits одержал победу на турните Red Bull Flick по Counter-Strike: Global Offensive. Ребятам удалось выйти в финал через нижнюю сетку после поражения в полуфинальном матче.
В ходе Red Bull Flick проходят состязания различных команд по CS:GO в формате 2v2. Team Spirit обыграла команду PardiPoja. По словам Виктора Оруджева, в турнире победит та команда, которая подготовит стратегический план.
Победу прокомментировал и Борис Воробьёв. Он подчеркнул, что особое внимание на тренировках парни уделяли выстрелам в голову.
В преддверии турнира мы продолжали тренироваться, особое внимание уделяя тренировкам попаданий в голову… и у нас все получилось идеально. Я считаю, что ты не должен позволять эмоциям взять над тобой верх, тебе необходимо всегда оставаться сосредоточенным и спокойным, и тогда у тебя все получится.
Впервые Red Bull Flick запустился в 2019 году. С тех пор турнир вырос в масштабах и стал одним из крупнейших международных ивентов по CS:GO.
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