Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кастомизации быть! Sony сделала патент на съёмные панели для PS5

Кастомизации быть! Sony сделала патент на съёмные панели для PS5
Комментарии

Многие владельцы PlayStation 5 уже кастомизировали консоль разными способами, потому что сама Sony до сих пор не продаёт съёмные панели. Похоже, скоро это может случиться, потому что в сети нашли зарегистрированный патент на кастомизацию устройства.

Sony подала его ещё в ноябре 2020-го, однако одобрение было получено лишь спустя год, 16 ноября 2021-го. В патенте сказано, что планируется декоративный дизайн панелей для PS5. Не ясно, идёт ли речь о полном изменении или же о каких-нибудь наклейках.

Несмотря на неопределённость, патент показал, что Sony как минимум планирует что-то делать с внешним видом консоли. СМИ предполагают, что японская корпорация начнёт создавать тематические панели к выходу будущих крупных игр, среди которых God of War Ragnarok, «Человек-паук 2» и Horizon: Forbidden West.

Сама PlayStation 5 находится в дефиците. По данным аналитиков, в свободной продаже консоли не стоит ждать как минимум до середины 2022 года — а если ситуация ухудшится, то ещё дольше.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021