Кастомизации быть! Sony сделала патент на съёмные панели для PS5

Многие владельцы PlayStation 5 уже кастомизировали консоль разными способами, потому что сама Sony до сих пор не продаёт съёмные панели. Похоже, скоро это может случиться, потому что в сети нашли зарегистрированный патент на кастомизацию устройства.
Sony подала его ещё в ноябре 2020-го, однако одобрение было получено лишь спустя год, 16 ноября 2021-го. В патенте сказано, что планируется декоративный дизайн панелей для PS5. Не ясно, идёт ли речь о полном изменении или же о каких-нибудь наклейках.
Несмотря на неопределённость, патент показал, что Sony как минимум планирует что-то делать с внешним видом консоли. СМИ предполагают, что японская корпорация начнёт создавать тематические панели к выходу будущих крупных игр, среди которых God of War Ragnarok, «Человек-паук 2» и Horizon: Forbidden West.
Сама PlayStation 5 находится в дефиците. По данным аналитиков, в свободной продаже консоли не стоит ждать как минимум до середины 2022 года — а если ситуация ухудшится, то ещё дольше.
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