Роскомнадзор потребовал от Discord, Google, Apple, TikTok и других открыть офис в России

Роскомнадзор составил список крупнейших IT-компаний, которые попали под закон о «приземлении»‎. Они должны открыть официальные представительства в России.

В список попали 13 компаний:

Google

Apple

Meta

Twitter

TikTok

Telegram

Zoom

Viber

Likeme Pte. ltd

Discord

Pinterest

Spotify

Twitch

Помимо офисов, компаниям необходимо зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями. На ресурсах IT-гигантов должны появиться форма обратной связи для российских пользователей и рекомендуемый счётчик посещаемости. Кроме того, необходимо блокировать информацию, которая нарушает российские законы.

Закон о «приземлении» иностранных IT-компаний — это Федеральный закон № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации», который был принят 1 июля.

Условия должны быть выполнены до 2022 года. Если требования Роскомнадзора не реализуют, компаниям грозит запрет на рекламу в РФ, исключение из поисковых запросов, запрет проведения платежей и маркировка о несоблюдении закона, а также частичная или полная блокировка.

В Viber отреагировали на ситуацию, пообещав и дальше исполнять российские законы:

Мы понимаем важность подобных инициатив для рынка. Viber действует в соответствии с российским законодательством и продолжит соблюдать его в будущем.