Роскомнадзор потребовал от Discord, Google, Apple, TikTok и других открыть офис в России

Роскомнадзор составил список крупнейших IT-компаний, которые попали под закон о «приземлении». Они должны открыть официальные представительства в России.
В список попали 13 компаний:
- Apple
- Meta
- TikTok
- Telegram
- Zoom
- Viber
- Likeme Pte. ltd
- Discord
- Spotify
- Twitch
Помимо офисов, компаниям необходимо зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями. На ресурсах IT-гигантов должны появиться форма обратной связи для российских пользователей и рекомендуемый счётчик посещаемости. Кроме того, необходимо блокировать информацию, которая нарушает российские законы.
Условия должны быть выполнены до 2022 года. Если требования Роскомнадзора не реализуют, компаниям грозит запрет на рекламу в РФ, исключение из поисковых запросов, запрет проведения платежей и маркировка о несоблюдении закона, а также частичная или полная блокировка.
В Viber отреагировали на ситуацию, пообещав и дальше исполнять российские законы:
Мы понимаем важность подобных инициатив для рынка. Viber действует в соответствии с российским законодательством и продолжит соблюдать его в будущем.
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