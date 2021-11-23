Авторы оригинальных Tomb Raider развеяли мифы о наличии обнажённого скина героини

Бывшие сотрудники студии Core Design Пол Дуглас и Гевин Реммери рассказали интересную историю про оригинальные части Tomb Raider. Сразу после релиза первой части из-за внешности Лары Крофт родился миф о том, что в игре есть чит-код или коллекционный предмет, который делает героиню голой. По словам авторов, это очень сильно их раздражало.

Это раздражало нас по двум причинам: первое — это было ложью, и второе — люди на вечеринках думали, что мы создаём порнографические игры для детей. Именно из-за этого мы добавили во вторую часть сцену в душе, где Лара стреляет в камеру игрока. Она осуждала пользователя за то, что он пытается шпионить за ней.

По словам авторов, в конце 90-х работала любая реклама, поэтому руководство студии действительно просило добавить обнажённую Лару в игру. Однако разработчики стояли на своём — и этого так и не произошло. Что, конечно же, не помешало фанатам создать модификации на эту тему.

Ранее энтузиаст показал, как могла выглядеть Resident Evil 7 на PS1. Автор изменил положение камеры в игре и придал ей вид оригинальных частей франшизы.