Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Чёрная пятница» в Epic Games Store: скидки на Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Ведьмак 3, Red Dead Redemption 2

«Чёрная пятница» в Epic Games Store: собрали главные скидки
Комментарии

В Epic Games Store стартовала традиционная осенняя распродажа, приуроченная к «Чёрной пятнице». Сэкономить можно как на свежих релизах вроде Far Cry 6 и Back 4 Blood, так и на старичках вроде Red Dead Redemption 2.

В акции учувствует более 900 игр, а мы перечислим лишь часть лучших предложений.

Распродажа продлится ровно неделю, до 30 ноября. А вот традиционного купона на скидку в 650 рублей, похоже, на этот раз не будет.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021