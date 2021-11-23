«Чёрная пятница» в Epic Games Store: собрали главные скидки

В Epic Games Store стартовала традиционная осенняя распродажа, приуроченная к «Чёрной пятнице». Сэкономить можно как на свежих релизах вроде Far Cry 6 и Back 4 Blood, так и на старичках вроде Red Dead Redemption 2.

В акции учувствует более 900 игр, а мы перечислим лишь часть лучших предложений.

Распродажа продлится ровно неделю, до 30 ноября. А вот традиционного купона на скидку в 650 рублей, похоже, на этот раз не будет.