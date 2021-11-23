«Чёрная пятница» в Epic Games Store: собрали главные скидки
Поделиться
В Epic Games Store стартовала традиционная осенняя распродажа, приуроченная к «Чёрной пятнице». Сэкономить можно как на свежих релизах вроде Far Cry 6 и Back 4 Blood, так и на старичках вроде Red Dead Redemption 2.
В акции учувствует более 900 игр, а мы перечислим лишь часть лучших предложений.
- Far Cry 6 — 2074 рубля (-17%)
- Back 4 Blood — 1399 рублей (-30%)
- Riders Republic — 1874 рубля (-25%)
- World War Z Aftermath — 674 рубля (-25%)
- Darkest Dungeon 2 — 584 рубля (-10%)
- Red Dead Redemption 2 — 1249 рублей (-50%)
- Hitman 3 — 619 рублей (-60%)
- Grand Theft Auto 5 — 749 рублей (-50%)
- Borderlands 3 — 499 рублей (-75%)
- Assassin's Creed Valhalla — 1249 рублей (-50%)
- Cyberpunk 2077 — 999 рублей (-50%)
- Horizon Zero Dawn — 1400 рублей (-50%)
- «Ведьмак 3: Дикая охота» (Издание Игра года) — 300 рублей (-80%).
Распродажа продлится ровно неделю, до 30 ноября. А вот традиционного купона на скидку в 650 рублей, похоже, на этот раз не будет.
Комментарии
- 23 ноября 2021
-
20:09
-
19:41
-
19:28
-
19:21
-
19:02
-
18:28
-
18:12
-
18:09
-
17:54
-
17:45
-
17:29
-
17:21
-
17:03
-
16:49
-
16:35
-
16:22
-
16:08
-
15:47
-
15:25
-
15:12
-
15:05
-
15:02
-
14:55
-
14:26
-
14:15
-
13:57
-
13:55
-
13:51
-
13:30
-
12:57
-
12:31
-
12:23
-
11:40
-
11:16
-
10:41
Партнерский контент