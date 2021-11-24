В Fall Guys скоро стартует шестой сезон. В игре появится главный герой «Призрака Цусимы»
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Студия Mediatonic анонсировала выход шестого сезона королевской битвы Fall Guys. В игру добавят много нового контента, Дзина Сакая из «Призрака Цусимы», а также перенос прогресса между разными платформами.
С выходом шестого сезона в Fall Guys появятся:
- 5 новых арен;
- 5 видов препятствий;
- Более 25 костюмов;
- И многое другое.
Также разработчики рассказали о возможности перенести прогресс и косметические предметы между PS4 и Steam-версией проекта. Для этого необходимо иметь аккаунт Epic Games. Впрочем, он нужен и для обычной игры, так что это не должно принести каких-то неудобств.
Выход шестого сезона состоится 30 ноября. До конца года Fall Guys должна выйти на консолях Xbox, Nintendo Switch и мобильных устройствах.
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