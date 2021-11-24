Игроки нашли способ избавиться от надоедливого интро Halo Infinite

Мультиплеер Halo Infinite вышел 15 ноября, однако с тех пор пока не выходило ни одного патча. Игроки больше недели просили добавить функцию пропуска начальной заставки, которая длится больше 20-ти секунд, но так и не дождались решения от разработчиков.
Один из фанатов игры и по совместительству игровой разработчик Джейсон Лэмб обнаружил, что заставка — всего лишь видео. Он мигом сообразил найти в файлах игры тот самый заставочный ролик и просто удалить его. Таким образом игрок при запуске теперь моментально попадает в главное меню. Данный способ работает только в Steam-версии.
Для того, чтобы каждый раз не смотреть начальную заставку, необходимо:
- Щёлкнуть правой кнопкой мыши по Halo Infinite, выбрать «Управление -> Просмотреть локальные файлы»;
- Найти папку video;
- Удалить mp4-файл под названием intro.
Единственная проблема — после каждого мини-обновления придётся проводить всю операцию заново. Однако к тому времени наверняка разработчики уже добавят функцию пропуска заставки.
Ранее пользователь Reddit подсчитал, сколько понадобится денег на открытие всех предметов в мультиплеере Halo Infinite. На это уйдёт $ 1035 или более 75 тыс. рублей.
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