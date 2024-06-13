Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Немного неловко, потому что я мёртв»: Рассел Кроу — о фильме «Гладиатор 2»

«Немного неловко, потому что я мёртв»: Рассел Кроу — о фильме «Гладиатор 2»
Аудио-версия:
Комментарии

В недавнем интервью актёр Рассел Кроу вновь поговорил про фильм «Гладиатор 2» и своё отношение к нему. У артиста узнали, как именно он относится к идее выпускать сиквел ленты Ридли Скотта.

По словам Кроу, он испытывает некую неловкость из-за того, что сняли ещё один фильм по франшизе. По большей части это связано с тем, что персонаж Рассела, Максимус Децим Меридий, погиб в оригинале.

Мне немного неловко из-за того, что они сняли ещё один фильм, понимаете? Потому что, конечно, я мёртв. У меня нет права голоса в том, что будет сделано. Я ничего не смог бы изменить, потому что лежу глубоко под землёй.

Как и в 2023 году, Кроу вновь признался о толике ревности, которую испытывает из-за того, что не снимается в «Гладиаторе 2».

Премьера «Гладиатора 2» состоится 22 ноября 2024 года. События сиквела развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма.

Материалы по теме
Идеальное кино для дома: фильм «Я не киллер» стоит посмотреть
Идеальное кино для дома: фильм «Я не киллер» стоит посмотреть
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android