Разработчики Halo Infinite вновь ускорят прокачку боевого пропуска после жалоб игроков

С релиза мультиплеера Halo Infinite прошло чуть больше недели, однако игру преследуют жалобы игроков. Одной из причин недовольств была очень медленная прокачка боевого пропуска. Для исправления ситуации создатели увеличили длительность действия бустеров опыта и добавили ежедневные испытания, однако этого оказалось недостаточно.

Комьюнити-директор 343 Industries Брайан Джеррард обратился к игрокам в «Твиттере». По его словам, команда слышит отзывы и критику игроков. Изменений необходимо ещё немного подождать — на этой неделе патчей не будет. Джеррард сообщил, что студия немного переведёт двух после упорного труда длительностью несколько лет. Он не рассказал, что конкретно добавят разработчики. Однако введение новых испытаний и увеличение получения опыта напрашиваются сами собой.

Ранее пользователь Reddit подсчитал, сколько понадобится денег на открытие всех предметов в мультиплеере Halo Infinite. На это уйдёт $ 1035 или более 75 тыс. рублей. Он также обратил внимание, что в предыдущих частях Halo все предметы так или иначе открывались за игровые заслуги.