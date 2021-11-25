«Аркейн» стал самым популярным сериалом Netflix в 87 странах мира
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«Аркейн» занял первое место в списке самых популярных англоязычных шоу Netflix на прошлой неделе. Об этом сообщили авторы произведение в своём «Твиттере». Ранее это достижение удерживал заключительный сезон «Нарко: Мексика».
Спасибо, друзья, что сделали Arcane самым популярным шоу прошлой недели на Netflix и удержали нас в топ-10 в 87 странах. У сериала светлое будущее благодаря вам.
С 15 по 21 ноября «Аркейн» достиг результата в 38 млн просмотренных часов. Аналогичной популярностью в сервисе также могут похвастаться «Мандалорец» и »Очень странные дела».
Первый акт «Аркейн» вышел 7 ноября, а следующие — 13 и 20 ноября на Netflix. Сериал доступен с полной русской озвучкой. Дата премьеры 2 сезона пока неизвестна, но ожидается, что это будет не раньше 2023 года.
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