Фанат GTA: San Andreas перенёс игру в Far Cry 5

Энтузиаст под ником GHOST in HELL создал собственный ремейк GTA: San Andreas с помощью внутриигрового редактора Far Cry 5. Пока что в игре доступна только Гроув-стрит.

В своём видео автор детально показал, как именно воссоздавал самую известную локацию San Andreas. В моде уже работают некоторые скрипты: по городу летают самолёты, а по тротуарам ходят немногочисленные пешеходы. Геймер планирует и дальше улучшать качество своего «ремейка».

Перед началом ролика GHOST in HELL в шутку просит Rockstar не подавать на него в суд и несколько раз упоминает, что все права на игры принадлежат их законным владельцам. Это связано с нападками на создателей модификаций для GTA 3 и GTA: Vice City — издатель Take-Two обвиняет программистов в пиратстве и нарушении законов о частной собственности.