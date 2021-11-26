Фанат GTA: San Andreas перенёс игру в Far Cry 5

Энтузиаст под ником GHOST in HELL создал собственный ремейк GTA: San Andreas с помощью внутриигрового редактора Far Cry 5. Пока что в игре доступна только Гроув-стрит.
В своём видео автор детально показал, как именно воссоздавал самую известную локацию San Andreas. В моде уже работают некоторые скрипты: по городу летают самолёты, а по тротуарам ходят немногочисленные пешеходы. Геймер планирует и дальше улучшать качество своего «ремейка».
Перед началом ролика GHOST in HELL в шутку просит Rockstar не подавать на него в суд и несколько раз упоминает, что все права на игры принадлежат их законным владельцам. Это связано с нападками на создателей модификаций для GTA 3 и GTA: Vice City — издатель Take-Two обвиняет программистов в пиратстве и нарушении законов о частной собственности.
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