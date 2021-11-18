Создатели модов для GTA воюют в суде с Take-Two: мы не пираты

До выхода переиздания GTA: The Definitive Edition издательство Take-Two подало в суд на авторов популярных модов для оригинальной трилогии. Они занимались обратной инженерией проектов: таким образом открывая доступ мододелам к исходному коду игры для создания новых улучшений.

В иске говорится о том, что авторы модов достигли исходного кода проектов для создания пиратских копий GTA 3 и GTA: Vice City. По мнению издательства, это не что иное как нарушение прав владельца.

В ответ на это энтузиасты заявили, что их деятельность попадает под пункт о добросовестном использовании. Они не занимаются пиратством, а вносят изменения в исходный продукт для более комфортной игры на современном оборудовании.

По словам программистов, компания уже долгое время не выпускает необходимые обновления и игнорирует просьбы игроков. Поэтому «кто-то должен это сделать за них».

Также подобные работы распространяются бесплатно — они не берут денег с пользователей за использование их материалов, а для доступа понадобится и лицензионная копия продукта.

Ранее Take-Two выпустила переиздание трилогии GTA: The Definitive Edition. Для издательства релиз стал сущим кошмаром: на агрегаторе Metacritic пользовательский рейтинг проекта опустился ниже одного балла из десяти. Тем временем энтузиасты начали исправлять ошибки ремастера.