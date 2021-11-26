Игроки выбрали самых сложных боссов из видеоигр

Боссы существуют практически в каждой видеоигре. Они позволяют игрокам испытать себя на прочность, преодолеть сложный этап и получить ценные награды за прохождение. Пользователь Reddit под ником AngryWWIIGrandpa создал обсуждение на тему того, какой босс почти вынудил забросить игру.
Ответы аудитории оказались разными. Кто-то назвал самым сложным боссом Детлаффа из дополнения к третьему «Ведьмаку», другие выбрали генерала Раама из Gears of War, Карла Гейзенберга из Resident Evil Village и Мистера Икс (Тирана) из ремейка второй части. Нашлось место даже вертолётику из GTA: Vice City, которого в шутку тоже посчитали боссом.
Чаще всего в комментариях можно найти упоминание боссов из серии Dark Souls и других игр From Software — Sekiro: Shadow Die Twice и Bloodborne.
Я помню первую Dark Souls и двух засранцев — Орнштейна и Смоуга. Несколько недель я пытался убить их, был готов даже забросить игру, но в итоге у меня всё получилось.
Мистер Икс
Фаворитом на звание самого сложного босса в Dark Souls 3 стал Безымянный король, а из Bloodborne — Сирота Коса и Герман, Первый Охотник. Sausage_Boss_ пошутил и вспомнил о болезни в Red Dead Redemption 2.
Туберкулёз в Red Dead Redemption 2. Самый сложный босс и главный враг Артура. Я его до сих пор не простил.
По словам авторов S.T.A.L.K.E.R. 2, доступные системные требования игры ещё неокончательные. Они обновятся ближе к релизу.
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