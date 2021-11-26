GSC: предварительные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 ещё неокончательные

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World представили системные требования игры ещё летом, во время объявления даты релиза. 26 ноября стало известно, что они неокончательные и, скорее всего, изменятся к релизу.

Сотрудник GSC Game World под ником Super_PropheT подчеркнул, что более подробная конфигурация, учитывающая разрешение и качество картинки, станет известна ближе к выходу. То, что есть на сегодняшний день — предварительные системные требования.

Напомним предварительные системные требования игры

Минимальные:

ОС: Windows 10

Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8 ГБ / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ

Свободное место на жёстком диске: 150 ГБ

Рекомендуемые:

ОС: Windows 10

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: Radeon RX 5700 XT / GeForce RTX 2070 SUPER / GTX 1080 Ti

Свободное место на жёстком диске: 150 ГБ

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