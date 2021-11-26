Подписка EA Play Pro подорожала в России

EA объявила, что премиальная подписка EA Play Pro для Origin подорожала в России аж на две тысячи рублей. Теперь она стоит не 3999 рублей в год, а сразу 5999 рублей. При этом тариф на месяц остался прежним — 999 рублей.

Сама подписка имеет лишь одно ключевое отличие от базового варианта EA Play (299 рублей в месяц и 1799 рублей в год) — в Pro-версию сразу же попадают все новинки Electronic Arts, причём в максимальных изданиях.

То есть подписчики EA Play Pro уже сейчас наслаждаются ультимативными версиями Madden NFL 22, FIFA 22, NHL 22 и Battlefield 2042 — и это помимо сотни других проектов издателя.

При этом EA Play Pro доступна только в магазине Origin — в Steam и на консолях её почему-то не запускают.