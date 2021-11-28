Жаль, что это финал: тесты FPS Boost в Fallout 3, Mirror's Edge и Assassin's Creed

Digital Foundry выпустила 30-минутный ролик про новые игры в программе FPS Boost для консолей Xbox Series. Эксперты протестировали множество игр, часть из которых работает с повышенным разрешением благодаря Xbox One X.

Выводы везде примерно одинаковые — с улучшениями все игры стали намного лучше. У каких-то релизов вроде Sonic Generations и Sonic Unleashed на оригинальном железе были проблемы с оптимизацией, что теперь уж точно исправили.

Часть проектов сейчас выглядит и работает на уровне или даже лучше вариантов для ПК — это и Sonic Generations, и первая Assassin's Creed. На Xbox Series X они выдают 4К при 60 FPS, что выглядит как настоящая магия — это ведь всё ещё игры с Xbox 360, это всё ещё тот самый старый код. Все улучшения происходят благодаря эмулятору.

Куда важнее, что теперь у всех игр стала ниже задержка ввода — управление не кажется тяжёлым, что позволяет куда эффективнее и удобнее играть.

Вот игры, которые протестировали видео — одни с улучшенным разрешением благодаря ранее выпущенным апдейтам для Xbox One X, а другие лишь с недавним повышением производительности для Xbox Series.

Assassin's Creed — 4К при 60 FPS (1440 при 60 FPS на Series S)

Sonic Generations — 4К при 60 FPS (1440 при 60 FPS на Series S)

Fallout 3 — 4К при 60 FPS (1440 при 60 FPS на Series S)

Sonic Unleashed — 720р при 60 FPS

Mirror's Edge — 4К при 60 FPS (1440 при 60 FPS на Series S)

Gears of War 3 — 1440р при 60 FPS (4К при 30 FPS с отключенным FPS Boost)

Sonic & Sega All-Stars Racing — 720р при 60 FPS.

В подавляющем большинстве случаев на новых консолях идеальная производительность, но иногда возникают мимолётные и многими незаметные падения. На фоне оригинальных релизов многих игр, особенно вроде Sonic Unleashed, это абсолютные мелочи — на Xbox 360 игры могли падать вплоть до 10 FPS.

К сожалению, из-за множества разных проблем в Microsoft решили в ближайшее время не заниматься дальнейшим развитием FPS Boost — недавно выпущенные обновления станут последними. В Digital Foundry надеются, что компания всё же вернётся к инициативе, поскольку она спасает многие игры от ужасной производительности на оригинальном железе.