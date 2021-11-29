Российский киберспортсмен выиграл крупный турнир по WarCraft 3

Российский киберспортсмен Дмитрий Happy Костин выиграл DreamHack Open 2021 Finals по WarCraft III: The Frozen Throne. В финале россиянин столкнулся с грозным корейцем Жо Жу LawLiet Ена, однако переиграл его без видимых проблем со счётом 3:0.

За победу в чемпионате Костин получил $ 50 тысяч. Сам турнир проходил с 25 по 28 ноября. В нём также участвовали украинский киберспортсмен Андрей Foggy Корень и американец Виктор Hitman Lin.

Happy — один из самых известных игроков в WarCraft III родом из Москвы. Он начал профессионально играть в классику от Blizzard ещё в 2006 году, а затем перешёл в StarCraft II. В 2019 году Костин вернулся и за последние несколько лет выиграл уже 6 турниров. За свою карьеру киберспортсмен заработал более 21 млн рублей.