Российский киберспортсмен выиграл крупный турнир по WarCraft 3
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Российский киберспортсмен Дмитрий Happy Костин выиграл DreamHack Open 2021 Finals по WarCraft III: The Frozen Throne. В финале россиянин столкнулся с грозным корейцем Жо Жу LawLiet Ена, однако переиграл его без видимых проблем со счётом 3:0.
За победу в чемпионате Костин получил $ 50 тысяч. Сам турнир проходил с 25 по 28 ноября. В нём также участвовали украинский киберспортсмен Андрей Foggy Корень и американец Виктор Hitman Lin.
Happy — один из самых известных игроков в WarCraft III родом из Москвы. Он начал профессионально играть в классику от Blizzard ещё в 2006 году, а затем перешёл в StarCraft II. В 2019 году Костин вернулся и за последние несколько лет выиграл уже 6 турниров. За свою карьеру киберспортсмен заработал более 21 млн рублей.
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