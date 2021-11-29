GTA 6 будет сильно отличаться от прошлых игр, считает сооснователь Rockstar

До GTA 6 всё ещё далеко, однако игру достаточно активно обсуждают уже не первый год. К примеру, сооснователь Rockstar Games Джейми Кинг, который покинул компанию в 2006 году, высказался о потенциальных изменениях в шестой части.

По его словам, уход сценариста Дэна Хаузера и продюсера Лесли Бензиса отразится только на сюжетной составляющей. При этом геймплейную основу менять не станут — по мнению Кинга, она «доведена до совершенства».

Это всё ещё тот же движок. Вернее, его основа. И они довели все свои системы до совершенства, так что я удивлюсь, если их уход как-то скажется на геймплейных механиках. Но тон игры действительно может поменяться — с гораздо меньшим акцентом на остром юморе.

Grand Theft Auto всегда была остросоциальной, показывая многие аспекты жизни через юмор. Во многом за этот стиль как раз и отвечал Дэн Хаузер, однако что случится с играми серии теперь — огромная загадка.

Главный сценарист игр Rockstar Дэн Хаузер покинул компанию в марте 2020 года после продолжительного отпуска. О причинах ухода не сообщается, однако по словам инсайдеров, Хаузер просто перегорел от работы в игровой индустрии и решил проводить больше времени с семьёй.

Ранее фанаты обнаружили возможную фотографию дома из GTA 6. Были слухи, что местом действия игры может стать Майами. Пользователь нашёл в реальном Майами очень похожий дом и дал всем понять, что это действительно намёк на игру.