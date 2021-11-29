Художник нарисовал арт новой «Матрицы» в духе оригинальной трилогии

Художник под ником spdrmnkyxxiii нарисовал постер к фильму «Матрица: Воскрешение». Автор изобразил распадающегося в мире матрицы Нео в духе оригинальных фильмов с тёмно-зелёным тоном.
По мнению пользователей, хоть эта работа и фанатская, выглядит она впечатляюще. Художнику нужно было устроиться в Warner Bros. и рисовать рекламные постеры к картинам, считает аудитория. Впрочем, люди хотя бы не критикуют официальные промоматериалы, как это было в случае с «Человеком-пауком: Нет пути домой».
В новой «Матрице» зрители увидят как знакомых героев, так и новых персонажей. Нео и Тринити попытаются получить ответы на вопросы и спастись от опасностей матрицы. К своим ролям вновь вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.
Прокат блокбастера «Матрица: Воскрешение» стартует 16 декабря. За неделю до премьеры фильма в кинотеатрах запустят повторный прокат оригинальной «Матрицы», но уже в IMAX.
- 29 ноября 2021
-
19:08
-
18:34
-
18:11
-
17:41
-
17:23
-
16:55
-
16:28
-
15:51
-
15:37
-
15:25
-
14:38
-
14:30
-
13:34
-
13:10
-
11:52
-
11:19
-
11:00
-
10:54
-
10:43
-
10:14
-
09:41
-
09:16
-
08:56
-
08:31
-
02:52
- 28 ноября 2021
-
19:26
-
19:17
-
19:01
-
17:35
-
17:20
-
16:20
-
15:38
-
15:04
-
14:17
-
13:52