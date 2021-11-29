Художник нарисовал арт новой «Матрицы» в духе оригинальной трилогии

Художник под ником spdrmnkyxxiii нарисовал постер к фильму «Матрица: Воскрешение». Автор изобразил распадающегося в мире матрицы Нео в духе оригинальных фильмов с тёмно-зелёным тоном.

По мнению пользователей, хоть эта работа и фанатская, выглядит она впечатляюще. Художнику нужно было устроиться в Warner Bros. и рисовать рекламные постеры к картинам, считает аудитория. Впрочем, люди хотя бы не критикуют официальные промоматериалы, как это было в случае с «Человеком-пауком: Нет пути домой».

В новой «Матрице» зрители увидят как знакомых героев, так и новых персонажей. Нео и Тринити попытаются получить ответы на вопросы и спастись от опасностей матрицы. К своим ролям вновь вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

Прокат блокбастера «Матрица: Воскрешение» стартует 16 декабря. За неделю до премьеры фильма в кинотеатрах запустят повторный прокат оригинальной «Матрицы», но уже в IMAX.