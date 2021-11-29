Во что будем играть в декабре 2021 года?

2021 год подходит к концу, но это не означает, что в декабре нам будет нечем заняться — нас ждут и громкое возвращение культовой серии, и традиционная церемония награждения с кучей анонсов, и игры калибром поменьше. Давайте посмотрим на новинки декабря!

Solar Ash — 2 декабря

ПК, PS5, PS4

Игра про постоянное движение в красочном мире. По сюжету, главного героя отправляют в чёрную дыру, которая вот-вот уничтожит его родную планету. Геймплейно это динамичный трёхмерный платформер, где надо не только вовремя прыгать, но и уничтожать противников.

За игру отвечает студия Heart Machine, выпустившая Hyper Light Drifter.

Chorus — 2 декабря

ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Космический экшен от третьего лица, где предстоит управлять кораблём с серьёзным вооружением вроде ракетниц и лазеров. Вдобавок есть специальные слоты под модификации, они могут менять особенности судна во время сражений.

По сюжету героиня отправляется в путешествие, которое по законам жанра закончится спасением вселенной от очередного плохиша.

Final Fantasy 14: Endwalker — 7 декабря

ПК, PS5, PS4

Четвёртое дополнение для Final Fantasy 14 станет особенным: его сюжет закроет сразу несколько основных историй оригинальной A Realm Reborn.

Вдобавок релиз расширения особенно интересен на фоне колоссальной популярности MMORPG. Из-за проблем World of Warcraft сотни тысяч игроков буквально рванули искать альтернативы, а FF14 для многих оказалась настоящей отдушиной — тут и интересный геймплей, и цепляющая история.

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Halo Infinite — 8 декабря

ПК, Xbox Series, Xbox One

Возвращение Halo к истокам. Главный герой вновь оказывается в мире-кольце, на этот раз — Ореоле Дзета. Как и 20 лет назад, Мастеру Чифу придётся исследовать мир, который в этот раз стал куда более открытым. Можно выполнять вспомогательные поручения, да ещё и в любом порядке.

В остальном о сюжете Halo Infinite известно не так много, зато ещё с 15 ноября можно свободно играть в мультиплеер. Он условно-бесплатный и во всём радует поклонников, кроме одного: прогресс через боевой пропуск оказался совсем уж неказистым и медленным. Но это уже исправляют.

Церемония The Game Awards 2021 — 10 декабря

Начало в 4:00 мск

Церемония награждения, конечно, не релиз игры, но пройти мимо одного из главных событий года мы попросту не можем. Во время мероприятия, помимо прочего, ожидается множество анонсов грядущих новинок — многие именно за этим в общем-то и приходят.

Учредитель события Джефф Кили в очередной раз обещает самое большое и насыщенное шоу, которое не оставит никого равнодушным. Посмотрим!

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Syberia: The World Before — 10 декабря

ПК

В новой «Сибири» будут сразу две героини в двух временных линиях. В 1937 году нам предстоит раскрыть тайну в роли 17-летней пианистки Даны Роуз, которую уже в 2004-м за Кейт Уолкер придётся раскрывать вновь. За персонажей и сценарий отвечал Бенуа Сокаль, который умер в мае 2021 года. Это последняя возможность поклонников франшизы оценить творчество специалиста.

Сама игра представляет собой сюжетное приключение с загадками.

Five Nights at Freddy's: Security Breach — 16 декабря

ПК, PS5, PS4

Необычный взгляд на известный хоррор — теперь это не бюджетный ужастик с закрытием дверей, а чуть ли не Outlast. Предстоит проникнуть в развлекательный комплекс, где уже по традиции серии разгулялись злые игрушки. Из оружия у нас только фонарик.

Одной из уникальных особенностей Security Breach станет возможность садиться в экзоскелеты пугающих игрушек. Видимо, так дадут скрываться среди врагов.

The Gunk — 16 декабря

ПК, Xbox Series, Xbox One (с релиза в Game Pass)

Сюжетное приключение, где в роли мусорщицы Рани предстоит исследовать неизвестную планету, погрязшую в неизвестной тёмной слизи паразита Ганка (отсюда и название). Он вредит окружению и дикой природе. Героине при помощи мощного «пылесоса» предстоит освободить мир от вредоносной гадости.

При этом геймплей строится не только вокруг засасывания паразита — будут и более традиционные противники, да и сами уровни иногда заставят похлопотать.

За проект отвечают создатели SteamWorld Dig из студии Image & Form.

Другие заметные даты месяца

Life Is Strange: True Colors — 7 декабря на Nintendo Switch

Loop Hero — 9 декабря на Nintendo Switch

«Человек-паук: Нет пути домой» — премьера фильма 15 декабря.

Могли выйти, но не выйдут

Изначально 7 декабря должна была выйти Dying Light 2: Stay Human. Однако польские разработчики из Techland решили взять два дополнительных месяц на финальную полировку экшена с ролевыми элементами. Зато мы успели сыграть в него и уже поделились своими впечатлениями.