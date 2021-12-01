Диски с GTA: The Definitive Edition отложили в последний момент

Rockstar вскоре после выпуска второго патча GTA: The Definitive Edition объявила о переносе релиза дисковой версии переиздания классической трилогии.

Изначально выпуск на PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch планировался на 7 декабря, однако теперь версии для PlayStation и Xbox отложили до 17 декабря, а для Switch — до начала следующего года. Более подробная информация появится у местных ретейлеров.

Ремастер культовых игр оказался с непростительными проблема, из-за чего многие крайне недовольны Rockstar. От студии требуют исправлений — сам издатель уже извинился и пообещал приложить максимум усилий для улучшений. По слухам, ради этого внутри студии даже приостановили работу над GTA Online и Red Dead Online.

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