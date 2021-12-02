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В Dota 2 вышло зимнее обновление Dota Plus — с новыми предметами, музыкой и заданиями

В Dota 2 вышло зимнее обновление Dota Plus — с новыми предметами, музыкой и заданиями
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Valve выпустила зимнее обновление для подписочного сервиса Dota Plus в Dota 2. В нём авторы добавили набор музыки в жанре метал, сезонную сокровищницу Autumnal Treasure 2021 и обновили задания для персонажей.

В первую очередь разработчики рассказали о появлении новой музыки в игре в жанре метал — её написала группа Humanity's Last Breath. Набор можно приобрести за $ 4,99 или 360 рублей. В игре также появилась новая сокровищница с предметами для Spirit Breaker, Chaos Knight, Riki, Treant Protector, Arc Warden, Undying и Lina.

Vavle обновила сезонные задания Dota Plus — с их помощью можно заработать новые осколки для покупки сокровищниц и других предметов. Разработчики добавили награды для гильдий, включая новые смайлики, граффити и фразы для чата.

Авторы рассказали о грядущем боевом пропуске — его добавят уже совсем скоро. Судя по всему, в игре появится новогоднее событие, за прохождение которого можно будет открывать специальные награды. Подробности объявят чуть позже.

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