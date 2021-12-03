Вестерн Call of Juarez: Gunslinger раздадут бесплатно в Steam

Студия Techland организует раздачу Call of Juarez: Gunslinger — шутера на Диком Западе. Разработчики сделают подарок фанатам в честь 30-летия компании. Акция начнётся 9 декабря. Её продолжительность неизвестна, но, скорее всего, она составит один день.

Call of Juarez: Gunslinger — стильный шутер от первого лица с необычным повествованием. Изрядно постаревший бандит приходит в бар и рассказывает его гостям истории из своей молодости. Это главный герой, а игрок воочию наблюдает за его приключениями. При этом игровые ситуации подчиняются словам старика. В определённый момент он может внезапно вспомнить, что у отвесной скалы всё-таки была лестница, и она тут же упадёт на уровень.

Ранее Techland запустила раздачу своего дебютного тайтла Crime Cities. Это экшен в сеттинге дальнего будущего, главный герой которого управляет летающим автомобилем и ловит бандитов. Игру можно бесплатно получить в GOG до 9 декабря.

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