Первые новости о Dragon Age 4 появятся только в 2022 году

BioWare в так называемый День Dragon Age объявила, что первые существенные новости о четвёртой части появятся в 2022 году — на The Game Awards 2021 их ждать не стоит, хотя студия может готовить какой-то сюрприз на церемонии.

В честь фанатского праздника разработчики также опубликовали пару рассказов — «Вечное пламя» и «Незнамо когда». Их можно прочитать и на русском языке. Для каждого текста также подготовили по тематическому рисунку.

О самой Dragon Age 4 известно совсем немного — это сюжетная ролевая игра без мультиплеера (от него посреди разработки отказались после успеха Star Wars Jedi: Fallen Order), местом действия которой должен стать Тевинтер. Релиз при этом ожидается до конца марта 2023 года — предполагается, что RPG выйдет уже осенью 2022 года.

Рисунок рассказа «Незнамо когда»

Рисунок рассказа «Вечное пламя»

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