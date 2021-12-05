Сегодня бы Microsoft удержала создателей Halo и Destiny, считает глава Xbox

Глава Xbox Фил Спенсер пообщался с изданием Axios по поводу студии Bungie, которая была частью Microsoft и создала Halo и Destiny. По его мнению, сейчас бы корпорация нашла способ удержать разработчиков.

Думаю, сегодня мы бы смогли их удержать. В то время у Bungie были большие амбиции. Они видели, во что превратилась Halo, и продали свой бизнес за определённую сумму. Сейчас это выглядит так, что Microsoft выиграла от успеха Halo больше, чем Bungie, но там и не может быть другого контекста.

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Microsoft купила Bungie в 2000 году перед релизом Halo: Combat Evolved, которая стала основным двигателем продаж консоли Xbox. В 2007 году студия отделилась от гиганта и стала независимой компанией, после чего выпустила первую Destiny. Microsoft же оставила за собой серию Halo.

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