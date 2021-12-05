Сегодня бы Microsoft удержала создателей Halo и Destiny, считает глава Xbox
Поделиться
Глава Xbox Фил Спенсер пообщался с изданием Axios по поводу студии Bungie, которая была частью Microsoft и создала Halo и Destiny. По его мнению, сейчас бы корпорация нашла способ удержать разработчиков.
Думаю, сегодня мы бы смогли их удержать. В то время у Bungie были большие амбиции. Они видели, во что превратилась Halo, и продали свой бизнес за определённую сумму. Сейчас это выглядит так, что Microsoft выиграла от успеха Halo больше, чем Bungie, но там и не может быть другого контекста.
Microsoft купила Bungie в 2000 году перед релизом Halo: Combat Evolved, которая стала основным двигателем продаж консоли Xbox. В 2007 году студия отделилась от гиганта и стала независимой компанией, после чего выпустила первую Destiny. Microsoft же оставила за собой серию Halo.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
19:16
-
19:00
-
18:32
-
18:24
-
18:01
-
16:59
-
16:39
-
16:02
-
15:10
-
14:25
-
13:51
-
13:32
-
13:05
-
04:54
-
00:54
-
00:44
-
00:33
- 4 декабря 2021
-
19:43
-
18:22
-
17:40
-
16:21
-
15:36
-
14:46
-
14:02
-
13:20
-
13:08
-
13:01
-
12:36
-
03:59
-
03:40
-
03:25
- 3 декабря 2021
-
23:05
-
22:45
-
21:53
-
21:00
Партнерский контент