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Мастер Чиф захватил Москву: у Halo Infinite в столице видная реклама

Мастер Чиф захватил Москву: у Halo Infinite в столице видная реклама
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Пользователи «Твиттера» обратили внимание, что реклама Halo Infinite добралась и до Москвы. Изображения с Мастером Чифом, названием игры и лозунгом разместили на двух зданиях.

Большой вертикальный плакат расположили на отеле «Салют», который находится на юго-западе Москвы в районе Тропарёво-Никулино. Второй плакат красуется на кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате.

ПОРА становиться героем.

Мультиплеер Halo Infinite доступен бесплатно с 15 ноября, а сюжетная компания шутера выйдет уже 8 декабря на ПК, Xbox One и Xbox Series. Вчера игра получила релизный трейлер, в котором авторы показали геймплей и сюжетные катсцены. Кампания в Infinite станет самой масштабной в истории серии Halo.

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