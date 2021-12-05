Call of Duty: Warzone отключат на 12 часов перед выходом новой карты

Call of Duty: Warzone будет недоступна 12 часов перед стартом первого сезона с Vanguard и раннего доступа к новой карте «Кальдера».

Расписание событий

«Последние часы Верданска» — начало 6 декабря в 21:00 мск

Отключение Warzone — 8 декабря в 08:00 мск

Ранний доступ к новой карте — 8 декабря в 20:00 мск

Включение Warzone для всех — 9 декабря в 20:00 мск.

Ранний доступ к новой карте получат владельцы Call of Duty: Vanguard. Со стартом первого сезона шутеров игроков ждут новые режимы и оружие, а также полноценный запуск античита Ricochet. Новая карта королевской битвы будет в игре как минимум до осени, когда выйдет сиквел Modern Warfare.

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