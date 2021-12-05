Call of Duty: Warzone отключат на 12 часов перед выходом новой карты
Поделиться
Call of Duty: Warzone будет недоступна 12 часов перед стартом первого сезона с Vanguard и раннего доступа к новой карте «Кальдера».
Расписание событий
- «Последние часы Верданска» — начало 6 декабря в 21:00 мск
- Отключение Warzone — 8 декабря в 08:00 мск
- Ранний доступ к новой карте — 8 декабря в 20:00 мск
- Включение Warzone для всех — 9 декабря в 20:00 мск.
Ранний доступ к новой карте получат владельцы Call of Duty: Vanguard. Со стартом первого сезона шутеров игроков ждут новые режимы и оружие, а также полноценный запуск античита Ricochet. Новая карта королевской битвы будет в игре как минимум до осени, когда выйдет сиквел Modern Warfare.
Новость по темеActivision показала трейлер нового сезона и карту «Кальдера» для Call of Duty: Warzone
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
19:16
-
19:00
-
18:32
-
18:24
-
18:01
-
16:59
-
16:39
-
16:02
-
15:10
-
14:25
-
13:51
-
13:32
-
13:05
-
04:54
-
00:54
-
00:44
-
00:33
- 4 декабря 2021
-
19:43
-
18:22
-
17:40
-
16:21
-
15:36
-
14:46
-
14:02
-
13:20
-
13:08
-
13:01
-
12:36
-
03:59
-
03:40
-
03:25
- 3 декабря 2021
-
23:05
-
22:45
-
21:53
-
21:00
Партнерский контент