Российский художник нарисовал Генри Кавилла в образе Шепарда из Mass Effect

В конце ноября стало известно, что Amazon и EA почти договорились о создании сериала по Mass Effect. С тех пор фанаты успели обсудить кандидатов на главные роли и раскритиковать форматы будущего шоу.
А вот российский художник Александр Манахов не терял времени зря и представил Генри Кавилла в образе Шепарда. Автор нарисовал персонажа в двух вариантах: базовом и в виде Отступника. Свои работы Манахов назвал «Супер Капитан Ведьмак».
Бывший сценарист BioWare Дэвид Гейдер отмечал, что не уверен в успехе будущего сериала. Причины Гейдер указал разные. Среди них, например, уже сформированный герой и отсутствие времени на раскрытие спутников, которые в Mass Effect играли важную роль.
У сериала по Mass Effect пока нет даты выхода. Когда начнутся съёмки, тоже неизвестно.
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