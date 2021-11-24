Amazon работает над сериалом по Mass Effect

Гигант Amazon почти заключил сделку с EA по созданию сериала по мотивам Mass Effect. Пока никаких подробностей грядущего шоу нет, но премьера состоится на Prime Video.

Представители Amazon отмечают, что после недавнего успеха адаптации «Колеса времени» планируют и дальше вкладываться в развитие всевозможных фэнтези. Для этого в компании есть специальный отдел, который трудится со всевозможными творческими партнёрами.

Среди крупных премьера у Amazon есть «Пацаны» и дорогущее шоу по мотивам «Властелина колец». Премьера последнего состоится лишь 2 сентября 2022 года, но корпорация уже запустила производство второго сезона.

Mass Effect — это серия научно-фантастических RPG со ставкой на сюжет и персонажей. Оригинальная трилогия получила высокие оценки критиков и огромную любовь поклонников. Она рассказывала историю капитана Шепарда, которому пришлось сражаться за жизнь во всей Галактике.