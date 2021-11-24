Анонс сериала по Mass Effect вызвал споры — нужен ли в нём Шепард?

24 ноября стало известно, что Electronic Arts и Amazon почти договорились о создании сериала по Mass Effect. Подробностей шоу нет, однако фанаты уже выбирают актёров на роль Шепарда и спорят о том, нужен ли командор вообще.

Аудитория считает, что главным героем может стать как женская, так и мужская версия главного героя. В первом случае в этой роли хотят увидеть Скарлетт Йоханссон, а во втором — Криса Пратта или Генри Кавилла. Последний намекал на своё участие в проекте по Mass Effect ещё в начале 2021 года.

Часть пользователей убеждена, что мир и лор Mass Effect достаточно глубокие, поэтому в будущем шоу даже не нужен Шепард. Лучше сосредоточить внимание на других элементах, считают игроки.

Премьера проекта ожидается на Prime Video. Пока что нет даже примерной даты выхода. Вероятно, сроки объявят после заключения договорённости.