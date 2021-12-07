У Marvel и Sony уже есть планы на третьего «Венома»

В октябре 2021 года в прокат вышел фильм «Веном 2». Картина получила в основном смешанные отзывы зрителей и критиков, однако успешной ленту сделали именно кассовые сборы, которые оказались очень хорошими.

Официально Sony и Marvel ещё не подтвердили триквел, однако продюсер Эми Паскаль намекнула, что планы на ленту уже есть. По её словам, все силы пока что брошены на «Человека-паука: Нет пути домой», и уже после его премьеры будет известно, чем компании займутся дальше.

Мы находимся на стадии планирования. Проект определённо обговаривался, однако сейчас мы сосредоточены на «Нет пути домой».

Сцена после титров в «Веноме 2» перенесла Эдди Брока вместе с симбиотом в киновселенную Marvel. Вероятно, история Венома продолжится уже в ней, однако были слухи, что Брок вернётся к себе, а в киновселенной оставит часть симбиота, который в будущем сольётся с Питером Паркером.

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится уже 15 декабря. По данным инсайдеров, через неделю Marvel и Sony выпустят финальный, третий трейлер.

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